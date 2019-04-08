مقتل 4 أمريكيين بانفجار في أفغانستان

هبة بريس ـ وكالات

أعلن البنتاغون عن مقتل 4 أمريكيين بينهم 3 عسكريين اليوم الاثنين جراء انفجار وقع قرب قاعدة بغرام شمال شرق أفغانستان.

وقالت قيادة عملية “الدعم الحازم” التي تنفذها الولايات المتحدة وقوات من 38 دولة أخرى بأفغانستان، في بيان، إن “3 عناصر من القوات العسكرية الأمريكية وموظفا متعاقدا قتلوا فيما أصيب 3 عسكريين آخرين جراء انفجار قنبلة يدوية الصنع يوم 8 أبريل قرب قاعدة القوات المسلحة الجوية في بغرام”.

وذكر البيان أن المصابين نقلوا إلى المستشفى حيث يتلقون العلاج اللازم، مضيفا أن أسماء القتلى سيتم إعلانها لاحقا بعد إبلاغ أقربائهم بالحادث وفقا لسياسة البنتاغون.

وسبق أن أفادت قناة “طلوع نيوز” الأفغانية بانفجار سيارة مفخخة أمام قافلة سيارات إلى جانب طريق أمام قاعدة بغرام.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0