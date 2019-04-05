“الاوقـاف” تعلن تـاريخ فـاتح شهر شعبان

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر شعبان لعام 1440 هجرية سيكون بعد غد الأحد.

وذكرت الوزارة، في بلاغ، أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1440 هجرية بعد مغرب اليوم الجمعة فتأكد لديها عدم ثبوت رؤيته.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة :

” تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1440 هجرية، بعد مغرب يوم الجمعة 29 رجب 1440 هـ موافق 5 أبريل 2019 ميلادية، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر رجب يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر شعبان هو يوم الأحد 7 أبريل 2019 ميلادية.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء. إنه سميع مجيب “.

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