بتنسيق مع “الديستي” .. توقيف 4 مروجين للمخدرات بطنجة

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء، من توقيف أربعة أشخاص، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات البحث المنجزة قد أسفرت عن ضبط المشتبه فيه الرئيسي في حالة تلبس بتسليم شحنات كبيرة من مخدر الإكستازي للمشتبه فيه الثاني القادم من مدينة الدار البيضاء، حيث تم العثور بحوزتهما على 30 ألف قرص من الإكستازي، كما تم حجز مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية باعتباره ثمن هذه الصفقة غير المشروعة، علاوة على ضبط شخصين آخرين يشتبه في كونهما وسيطين في عمليات الاتجار في المخدرات.

وأوضح الصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة ترويج المخدرات.

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