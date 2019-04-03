فاجعة مولاي بوسلهام .. الدكالي يحل بمستشفى القنيطرة للاطلاع على حالة الضحايا

هبة بريس القنيطرة

حل وزير الصحة أنس الدكالي قبل قليل بالمستشفى الإقليمي الإدريسي بمدينة القنيطرة من أجل تفقد المصابين بفاجعة العاملات الفلاحية وتتبع الإجراءات الطبية المتخذة.

وعاينت هبة بريس حلول وزير الصحة رفقة بعض المسؤولين، حيث قام خلالها بتتبع الحالة الصحية للمصابين بقسم المستعجلات وباقي الأقسام الأخرى.

هذا وقرر جلالة الملك التكفل شخصيا بلوازم دفن ضحايا فاجعة مولاي بوسلهام، التي وقعت صباح اليوم الاربعاء، وخلفت مقتل 8 أشخاص وإصابة 30 آخرين.

كما قرر جلالته التكفل بمآتم عزاء الضحايا، وبتكاليف علاج المصابين، وأصدر تعليماته السامية إلى السلطات الأمنية والترابية المختصة، لاتخاذ الإجراءات الضرورية، من أجل تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لأسر الضحايا المكلومة.

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