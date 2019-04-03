فاجعة عاملات الفراولة… مستشفى القنيطرة يستقبل أزيد من 20 حالة خطيرة

هبة بريس – القنيطرة

استقبل المستشفى الإقليمي الإدريسي بمدينة القنيطرة أزيد من 20 حالة حرجة، ناجمة عن حادثة السير الخطيرة التي وقعت يومه الأربعاء على الطريق الوطنية الرابطة بين العرائش ومولاي بوسلهام.

وحسب مصادر خاصة فقد استقبل المستشفى الإدريسي بمدينة القنطرة أزيد من 20 حالة حرجة جميعهن نساء، ومصابات بكسور خطيرة، خيث تم الإبقاء على بعضهن بالقنيطرة لتلقي العلاجات الازمة بينما تم نقل آخرين للمستشفى العسكري ابن سينا بالرباط.

وأفادت مصادر أخرى أن مستشفى سوق الأربعاء عرف هو الأخرى العديد من الحالات المصابات وأيضا الضحايا وغالبيتهم شابات في مقتبل العمر.

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