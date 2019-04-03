فضيحة .. اتهامات لمسؤول حكومي مغربي “رشوة” من شركة ألمانية عملاقة

هبة بريس - متابعة

كشفت وزارة العدل الأمريكية فضيحة مدوية، تتعلق باتهامات لمسؤول حكومي مغربي بتلقي رشاوي من شركة ألمانية عملاقة.

وأفادت وزارة العدل الأمريكية، أن شركة “Fresenius Medical Care” الألمانية والمدرجة في بورصتي نيويورك وفرانكفوت، دفعت رشاوى لمسؤولين حكوميين في المغرب وبلدان أخرى، من أجل الظفر بعقود لتطوير مراكز غسل الكلي في بعض مستشفيات هذه البلدان.

وذكر ذات البلاغ، أن شركة “Fresenius” للرعاية الطبية التي يوجد مقرها الرئيسي في ألمانيا قامت خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2016، بمنح رشاوى لعدد من المسؤولين الحكوميين في المغرب والمملكة العربية السعودية أنغولا وإسبانيا وتركيا وبلدان غرب القارة الإفريقية، مقابل الحصول على عقود من أجل تطوير مراكز غسل الكلى بالمستشفيات العسكرية.

وأشار تقرير العدل الأمريكية، إلى أن قيمة الرشوة بلغت 10 بالمائة من مجموع الأرباح المتحصلة من الصفقة، وصرفت لفائدة مسؤول حكومي تم التستر على هويته الحقيقية والتعامل معه كأنه مستخدم في الشركة الألمانية.

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