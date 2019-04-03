فاجعة نواحي القنيطرة .. قتلى وجرحى في حادث سير خطير

نُشر بتاريخ :  2019-04-03 - 11:15
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس

“صورة تعبيرية”

أفادت السلطات المحلية لإقليم القنيطرة أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 30 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، صباح يومه الأربعاء 3 أبريل 2019، إثر حادثة سير نجمت عن اصطدام شاحنة بسيارة كانت تقل عمال بالمجال الفلاحي، على مستوى جماعة مولاي بوسلهام، إقليم القنيطرة.

وقد تدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الإقليمية بكل من القنيطرة والعرائش والمستشفى المحلي بسوق الأربعاء لتلقي الإسعافات اللازمة.

هذا وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

فاجعة مولاي بوسلهام .. “الضحايا” كن في طريقهن الى حقول الفراولة بالعرائش

اهتزت جماعة مولاي بوسلهام، التابعة لاقليم القنيطرة، صباح اليوم الاربعاء، على وقع حادثة سير…