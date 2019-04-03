فاجعة نواحي القنيطرة .. قتلى وجرحى في حادث سير خطير

هبة بريس

“صورة تعبيرية”

أفادت السلطات المحلية لإقليم القنيطرة أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 30 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، صباح يومه الأربعاء 3 أبريل 2019، إثر حادثة سير نجمت عن اصطدام شاحنة بسيارة كانت تقل عمال بالمجال الفلاحي، على مستوى جماعة مولاي بوسلهام، إقليم القنيطرة.

وقد تدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الإقليمية بكل من القنيطرة والعرائش والمستشفى المحلي بسوق الأربعاء لتلقي الإسعافات اللازمة.

هذا وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0