عريقات يثمن مواقف جلالة الملك والشعب المغربي الداعمة للقضية الفلسطينية

هبة بريس ـ الرباط

ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مواقف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والشعب المغربي، الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقال عريقات في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن “جلالة الملك والشعب المغربي يدعمان باستمرار شعبنا الفلسطيني وقضاياه العادلة، وحقوقه الوطنية المشروعة، خاصة مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين”، مذكرا بأن آخر المواقف الثابتة لجلالة الملك المناصرة للقضية الفلسطينية، توقيعه والبابا فرنسيس نهاية الشهر الماضي، بالرباط، على “نداء القدس”.

وذكر بأن “نداء القدس” مبادرة تاريخية تتوخى الحفاظ على وضع المدينة المقدسة باعتبارها ملتقى للديانات التوحيدية

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