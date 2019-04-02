مشروع ملكي يتحول لموقف للسيارات بمراكش امام صمت المسؤولين‎

ضاهر محمد؛ مراكش

تحول مشروع ملكي بشارع فاطمة الزهراء (الرميلة) بمقاطعة المدينة من مشروع ملكي للحاضرة المتجددة، الى موقف للسيارات بعد شروع احد الاشخاص يشتغل كحارس للسيارات بنفس الشارع على الترامي واستغلاله كموقف بطريقة غير قانونية امام صمت المسؤولين.

وكشفت مصادر موثوقة لهبة بريس، ان حارس السيارات بشارع فاطمة الزهراء (الرميلة) ، قام بكراء المساحة الخاصة بالمشروع الملكي لاحد الاشخاص بطريقة غير قانونية، مقابل 2000 درهم لليوم الواحد.

واشارت المصادر ذاتها، إلى أن التطاول على العقار المذكور يفرض على الجهات المعنية التحرك بشكل فوري للتحقيق في الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية.

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