إبريكشة: خلاف بين جارين يكشف عن أزيد من طن من مسحوق المخدرات

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

قي عملية جديدة تمكنت مصالح الدرك الملكي ب”ابريكشة” زوال الأمس الإثنين من حجز ما يناهز (1100 كلغ) من مسحوق الكيف معبأة في أكياس بلاستيكية داخل مخبأ بين الحقول التابعة لمزارع دوار “بني محمد” التي تبعد بحوالي 32 كلم عن وزان.

وكانت النيابة العامة قد توصلت في وقت سابق بشكاية من أجل الضرب والجرح والنصب والإحتيال وحرث وزراعة القنب الهندي من طرف أحد الأشخاص ضد جاره ،حيث أصدرت الأخيرة تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي قصد التوجه لعين المكان وفتح محاضر إستماع قانونية للطرفين مع إجراء تفتيش دقيق لمنزلي الطرفين المتنازعين، وهو ما أسفر عن العثور على المخبأ المذكور وبداخله كمية المخدرات التي تم إتلافها بعين المكان ، كما عثرت الضابطة على كمية أخرى من المخدرات داخل مقر سكنى الطرف المشتكي ليتيبن بعدها أن أساس النزاع بين الجارين راجع بالأساس إلى خلاف حول المخدرات وأن مصائب قوم عند قوم فوائد.

هذا وتم وضع كل من المشتكي والمشتكى به تحت تدابير الحراسة النظرية قصد تعميق البحث الذي تباشره مصالح الدرك الملكي ب”ابريكشة” بإشراف من النيابة العامة المختصة.

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