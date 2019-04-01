اكادير : غرق قاصر بشاطئ مارينا

نُشر بتاريخ :  2019-04-01 - 20:26
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ع بركة ـ هبة بريس

ذكرت مصادر مطلعة لـ ” هبة بريس” ، أن شاطئ أكادير بالقرب من مارينا قد إبتلع عشية اليوم الاثنين فاتح أبريل، شاب قاصر ( 15 سنة) من العمر ينحدر من أحياء المدينة.

وأضافت ذات المصادر أن الغريق كان بمعية صديقين له يقومان بممارسة الرياضة ، قبل ان يختفي بعد ذلك وسط أمواج البحر ، وقد قاموا بالبحث عنه دون جدوى ، قبل أن تظهر جثته تطفو فوق سطح المياه، قبل أن يتم نقل جثته الى مستودع الاموات بالمستشفى الجهوي .

الحادث يرجع الى الواجهة مدى مراقبة المصالح المختصة من ” حراس السباحة ” لمرتادي شاطئ أكادير عوض الاقتصار على موسم الصيف.

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