انتخابات تركيا ..تقدّم تحالف الشعب بقيادة حزب أردوغان

هبة بريس ـ وكالات

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حزب “العادلة والتنمية” الحاكم في البلاد والذي يتزعمه فاز بالانتخابات المحلية في تركيا، رغم هزيمته في بعض المدن والبلديات.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه مساء اليوم الأحد في أنقرة لتقييم نتائج الانتخابات المحلية، حسبما نقلته وكالة “الأناضول الرسمية: “لقد أحرز حزب “العدالة والتنمية” مجددا المرتبة الأولى في الانتخابات بفارق كبير منذ انتخابات نوفمبر 2002″.

وأضاف أردوغان: “نقر بأننا كسبنا قلوب الشعب التركي في المناطق التي فزنا فيها، وأننا لم نحقق النجاح المنشود في المناطق التي خسرناها وسنحدد مسارنا المستقبلي في ضوء ذلك”… “ربحنا في بعض البلديات وخسرنا في أخرى وفي كلتا الحالتين هذه إرادة الشعب وهذه طبيعة الديمقراطية ونحن نحترمها”

وتابع الرئيس التركي: “على أجندة برامجنا إصلاحات هام للغاية”.

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