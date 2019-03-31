بوتفليقة يكلف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة مكونة من 27 وزيرا

هبة بريس ـ متابعة

أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري عن تكيلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الوزراء الحالي بتكشيل حكومة جديدة من 27 وزيرا بينهم ستة من الفريق القديم، ويحتفظ بمنصب وزير الدفاع، ورئيس الاركان الجزائري أحمد قايد صالح يبقى نائبا لوزير الدفاع.

وأشار التلفزيون الرسمي إلى تعين محمد لوكال وزيرا للمالية ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة بحكومة تصريف الأعمال.

وأعلن التليفزيون عن تعين صابري بوقادوم وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لرمطان لعمامرة،

وكان الرئيس الجزائري عين بدوري رئيسا للوزراء في 11 آذار/مارس الحالي خلفا لأحمد أويحيى المستقيل، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وكشف بدوي، في أول مؤتمر صحفي له كرئيس للوزراء، عن تشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات وطنية وغير متحزبة بأسرع وقت ممكن.

لكن استمرار الحراك الشعبي المطالب بإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة ورحيل رموز نظامه، واصرار قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني على رحيل بوتفليقة، من خلال تطبيق المواد 7 و8 و 102 من الدستور، زاد من تأزيم الوضع في الجزائر.

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