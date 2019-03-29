تيفلت .. توقيف 5 أشخاص في قضية اختطاف واحتجاز والمطالبة بفدية مالية

هبة بريس

أسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها عناصر الأمن الوطني بمفوضية تيفلت، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح اليوم الجمعة، عن توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في قضية اختطاف واحتجاز والمطالبة بفدية مالية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ، أن مصالح الأمن بمدينة تيفلت كانت قد توصلت، مساء أول أمس الأربعاء 27 مارس، بشكاية من شخص يدعي أن شقيقه تعرض للاختطاف والاحتجاز، وأن الجناة المفترضين اتصلوا به هاتفيا للمطالبة بفدية مالية، مما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضافت أن إجراءات البحث الميداني، مدعومة بالخبرات التقنية، قد أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم بمنطقة غابوية بجماعة “مقام الطلبة” التي تبعد عن مدينة تيفلت بحوالي 15 كيلومترا، بعدما أبدوا مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة باستعمال أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، قبل أن يتم العثور على الضحية الذي كان محتجزا بنفس المنطقة الغابوية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بغرض تحديد خلفيات ودوافع ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، الذي يشتبه في ارتباطه بتصفية حسابات لها علاقة بأنشطة إجرامية، خصوصا وأن عملية التنقيط أوضحت أن الضحية معروف بسوابقه القضائية في قضايا المخدرات، ومبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.

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