لأول مرة.. التلفزيون الجزائري يبث مباشرة المظاهرات المناهضة لبوتفليقة

هبة بريس - وكالات

قام التلفزيون الرسمي الجزائري اليوم الجمعة، بنقل مباشر للمظاهرات المناهضة لنظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في خطوة غير مسبوقة منذ بداية الحراك الشعبي قبل أكثر من شهر.

وفي خطوة مفاجئة، قررت إدارة التلفزيون الرسمي بقنواته الثلاث القناة الأرضية والقناة الناطقة بالفرنسية والقناة الثالثة، نقل مظاهرات الجمعة السادسة للحراك عبر عدة مدن في البلاد، مع استوديو استضاف محللين للحديث عن الأزمة الراهنة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إقالة المدير العام للتلفزيون توفيق خلادي، وتعيين المدير السابق للأخبار بنفس المؤسسة لطفي بوشريط خلفًا له.

وخلال الأيام الماضية، شهدت تغطية التلفزيون الرسمي للحراك الشعبي المناهض لنظام بوتفليقة تطورًا مطّردًا؛ فبعد تجاهل المظاهرات في أيامها الأولى، أصبح يخصص حيزًا كبيرًا لها في الأيام الأخيرة مع نقل شعارات المتظاهرين المطالبة بالتغيير.

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