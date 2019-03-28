خمسيني يضع حدا لحياته شنقا ضواحي شفشاون

اس.بويعقوبي – هبة بريس

أقدم شخص في الخمسينيات من العمر على وضع حد لحياته شنقا أمس الاربعاء 27 مارس الجاري ، بجماعة بني رزين التابعة تراببا لاقليم شفشاون في ظروف وصفت بالغامضة .

وحسب المعطيات المتوفرة فالهالك متزوج وله أبناء عثر عليه جثة هامدة ومعلقة بحبل بغرفة نومه بمنزله الكائن بدوار “أخيج” جماعة “بني زرين” بشفشاون، حيث تجهل دوافع اقدامه على وضع حد لحياته بهذه الطريقة .

وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشفشاون، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من العنيابة العامة المختصة.

وفور توصلها بالخبر حلت مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية، بمكان الحادث حيث فتحت تحقيقا للوقوف على ملابساته وظروفه .

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