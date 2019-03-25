الجامعة تقيل فوت من تدريب الأولمبين بعد الإقصاء من تصفيات “الكان”

هبة سبور – شفيق عنوري

أقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الهولندي مارك فوت، من تدريب المنتخب الأولمبي، بعد الإقصاء من تصفيات كأس الأمم الإفريقية لأقل من 23 سنة، أمام الكونغو الديمقراطية.

ولم تتأخر الجامعة في حسم قرارها بشأن مستقبل فوت مع الأولمبيين، وذلك بسبب فشل الهولندي للمرة الثانية مع المنتخبات الوطنية، حيث سبق له وأن أخفق في بلوغ المحفل القاري مع المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة.

وكانت الجامعة قد حرصت على توفير كل الإمكانيات للمدرب الهولندي، من أجل قيادة المنتخب الأولمبي لكأس الأمم ومنه لأولمبياد طوكيو 2020، غير أنه فشل في ذلك.

يشار إلى أن المنتخب الأولمبي، ودع التصفيات أمس الأحد، بعد فشله في تعويض فارق الهدفين دون رد أمام الكونغو، في مباراة الذهاب، وفوزه إيابا بهدف نظيف.

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