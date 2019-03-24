حريق سوق “ولد مينة” بالحي الحسني … رجال الوقاية المدنية في صراع مستمر لإخماد الحريق

نُشر بتاريخ :  2019-03-24 - 16:37
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هبة بريس - طارق عبلا

لا تزال عناصر الوقاية المدنية إلى حدود الآن تصارع من أجل إخماد حريق مهول شب هذا اليوم حوالي الساعة الثانية بعد الزوال بسوق ولد مينة الكائن بالحي الحسني.
و لقد تمكن رجال الاطفاء من السيطرة على الحريق بعد مجهودات جبارة و الحيلولة دون وصوله إلى باقي المحلات التجارية.

و لقد عاينت هبة بريس صعوبة عملية السيطرة على الحريق بسبب الطبيعة العشوائية لهذا السوق و الذي تنعدم فيه أبسط شروط و معايير الوقاية و السلامة من الحرائق، بالإضافة إلى تمركز محلات تجارية مختصة في تخزين و بيع تجهيزات مختلفة تتكون من مواد سريعة للاشتعال و قابلة للانفجار.

و لقد جندت الوقاية المدنية أكثر من سبعة شاحنات لإخماد الحرائق بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، كما أن هذا الحريق أدى إلى استنفار السلطات التي إنتقلت إلى عين المكان.

و من المرتقب أن تفتح الجهات المختصة تحقيقا للوقوف على ظروف و ملابسات هذا الحادث الذي خلف خسائر مادية جسيمة.

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