فريق مغربي يبهر جمهور ”Arabs Got talent“ ويتأهل للنهائي

هبة بريس ـ بيروت

تأهل فريق ”بلاك أند ويت“ المتكون من شباب مغاربة وجزائريين، إلى نهائيات برنامج المواهب ”arabs got talent“ الذي تنظمه شبكة MBC العربية، (ويبث على قنوات MBC4 و MBC العراق و MBC مصر)، وذلك في أول حلقة للعروض المباشرة، والتي شهدت مشاركة ثماني فرق متنوعة، حيث يتبارى 40 مشارك في 5 حلقات ويتأهل مشاركان في كل حلقة.

وعرفت الحلقة الأولى حضور مجموعة من الإعلامين من دول عربية مختلفة، مثل المغرب والجزائر وتونس ومصر والسعودية والعراق بدعوة من مجموعة MBC، إضافة لحضور مجموعة من المسؤولين المكلفين بالتواصل والإعلام بالمجموعة، وبعض نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، كما تميزت بانطلاقة فنية مبهرة مع لوحة استعراضية ملأت المسرح حيوية وتفاعلا جماهيريا .

وجاء تأهل فريق “Black and White” بعد حصولهم على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، فيما احتل المرتبتين الثانية والثالثة ضياء حمصي وفريق أكاديمة جلهوم. وقد منح حلمي صوته لأكاديمة جلهوم، وصوتت نجوى لضياء، ليحسم علي بصوته النتيجة لمصلحة أكاديمية جلهوم للجمباز. وبالتالي، تأهل فريق”Black and White” من المغرب وفريق “أكاديمية جلهوم للجمباز” من مصر إلى الحلقة الختامية.

وعبر مسؤول المجموعة عز الدين الإدريسي، في تصريح حصري لجريدة ”هبة بريس“ عن سعادته الكبيرة بهذا التأهل، معتبرا على أنه فوز مستحق ويهديه للمغاربة والجزائريين على حد سواء وشعوب الدول العربية عموما .

وأضاف في ذات التصريح على أن التناسق الكبير بين أعضاء المجموعة والعمل الجاد بين أعضاء الفريق، هو الذي يطفي اللمسة الخاصة على أداء الفريق في عروضه الخاصة بالبرنامج متمنياً في نفس الآن الفوز باللقب.

وفي تفاصيل الحلقة، فقد انطلقت الأخيرة مع “Duo Mauro and Mary” من مصر، بلوحة مليئة بالمخاطرة والتشويق التي تحبس الأنفاس حملت في الوقت نفسه رومانسية حالمة نقلت مشاعر الحب بين هذا الثنائي إلى الجمهور واللجنة. وقد صفت اللجنة العرض بالمذهل والاستثنائي. وأكد علي أن العرض رائع وهو ذو مستوى عالمي معرباً عن سعادته بأن يكون هذا الثنائي هو أول من يقدم عرضه في أول عرض مباشر، كما وجّه جابر تحية الى الصحافة العربية الحاضرة في الاستديو، بدعوة من MBC. وقالت نجوى أن العرض كله وحب ورومانسية أسعداها، وتمنى حلمي أن يكملوا الرحلة وينتقلوا إلى المنافسة التي صارت أقوى.

أما تامبي جموق من سوريا، فقد عزف مقطوعة موسيقية متميزة، وصفها حلمي بأنها تشبه رسالة معانيها حلوة، يعبر عنها بسهولة، ومستحيلة لكن ممنعة بالنسبة لنا. واعتبر علي بأن العزف كانمتميزاً لا يقل بمستواه عما يدقمه الفنانين العالميين، بأسلوب السهل الممتنع. كما أشادت نجوى بالعزف الذي وصفته بالمذهل.

وقدت نوف أحمد الحوسني من الإمارات، وقدمت لوحة فنية ملفتة للنظر كما علق أحمد، واصفاً نوف بالأميرة في أرض الفن، بينما تمنت نجوى أن تصل الطفلة إلى النجومية التي تستحقها في الحياة،فقد أفرحت قلبي. واعتبر علي بأن توف تمثل املواهب الصغيرة التي يجب أن تأخذ فرصتها في الحياة الفنية، ويجب أن ينالوا التدريب المهني الجيد ليطوروا مواهبهم.

بعدها كانت قصة من نوع آخر، رواها مجموعة من الأصحاب الذين يشكلون فريق “Black and White” من المغرب. ولم يكن هذا العرض أقل جمالاً وتميزاً مما سبقه، وصفه علي بالعالمي وبأنه من أجمل العروض التي شاهدها حتى اليوم. وأثنت نجوى على التقنية العالية وجمالية العرض، وتألق الفريق وتناغم أفرادها. واكتفى أحمد بالقول أن ما رآه على المسرح يفوق الوصف.

ووعد ضياء الدين حمصي بمفاجأة لم يرها الجمهور في العالم العربي، وقدم الشاب فعلاً لوحة جميلة كانت مزيجاً من الفن الاسباني والعربي. ولشدة إعجابها بما قدمه ضياء، طلبت نجوى أنيدربها، مثنية على جمالية العرض. وفيما أشاد علي بالمزج المبهر بين الفنيين الاسباني والعربي، قال علي بأن ضياء يستحق الفوز، فدمعت عينا الشاب تأثراً. واعتبر أحمد بأن المشترك يستحق أن يكون بطل فيلم استعراضي كبير ينافس على الأوسكار.

وعبرت لولوة الشريف عن حلمها بأن تكون فنانة كبيرة يوماً ما، وتفاعل العميد علي جابر مع الأغنية وبدأ يرددها، وقال أنه كان يرندح الأغنية لشدة إعجابه بها، مثنياً على الأداء المميز للولوة ومتمنياً بأن تحظى بمشاركة في مهرجان شتاء طنطورة المقبل. واكتفت نجوى بالقول أن المشتركة رفعتنا بغنائها وجعلتنا نحلق في السماء. وقال أحمد بأن موهبة لولوة بحاجة لتنطلق أكثر فأكثر لأنها تستحق الأفضل.

وقدم فريق أكاديمية جلهوم للجمباز من مصر، عرضاً رشيق الحركة. ولشدة إعجابها بالعرض، قالت نجوى أن تقديم مثل هذا العرض على المسرح يؤكد أن حدودنا السماء، وأضافت “نتحدى بهذه المواهب”. ورأى علي أن النجومية تنتظر هذا الفريق عربياً وعالمياً في وقت قريب. وعلق أحمد بكلمة تعبر عن فخره واعتزازه بالفريق المصري بالقول: “أنتم فراعنة”.

وكان الختام مع فريق “THE LINK”، من المغرب وتونس والجزائر، بعرض متناغم مليء بالحيوية، علقت نجوى بعده بالقول أن اللوحة الفنية كانت جميلة ومليئة بالطاقة الإيجابية مثنية على الفريق الذي يلتقي على قلب واحد. وأبدى أحمد رضاه عن وجود مواهب بهذا المستوى الراقي، في وقت اعتبر علي أن العرض يرقى إلى مستوى العالمية.



هذا ويعتبر برنامج آرب جوتالنت، برنامجا ترفيهيا يعمل على استقطاب المواهب ومنحها الفرصة لإبراز قداراتها والتباري على الفوز باللقب في كل نسخة ، حيث يطفئ البرنامج هذه السنة شمعته السادسة.

وانطلق البرنامج بتاريخ 14 يناير من سنة 2011 على قناة “ام بي سي” حيث تعمل على تقديمه الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد ومغني الهيب هوب السعودي قصي خضر، حيث تبلغ جائزة المسابقة 200.000 ريال سعودي وسيارة شيفرولي موديل 2019.

ويشار إلى أن البرنامج يسهر على تنظيمه وحسن سيره بالإضافة إلى طاقمه البارز، مدير مجموعة ”ام بي سي“، علي جابر، الذي ينتمي أيضا لأعضاء لجنة التحكيم رفقة الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والفنان المصري أحمد حلمي.

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