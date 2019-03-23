طنجة : شاب يتعرض لإعتداء خطير على مستوى جهازه التناسلي من طرف امرأة وزوجها

نُشر بتاريخ :  2019-03-23 - 20:52
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اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

في حادث اعتداء خطير تعرض شاب في منتصف العشرينات من العمر مساء امس الجمعة بمدينة طنجة، لمحاولة احتجاز وجرح عضوه التناسلي بواسطة آلة حادة من طرف امرأة رفقة زوجها.

وحسب مصادر متطابقة فالضحية يرقد في العناية المركزة، بعدما تعرض لقطع خطير على مستوى الخصيتين ونزف منه دم كثير جعله بين الحياة والموت بعد نقله إلى المستشفى.

الضحية ووفق ذات المصادر تم استدراجه من قبل المتهمين الى منزلهما حيث قاما باحتجازه ثم محاولة قطع قضيبه كليا ، لاسباب ودوافع سيكشف عنها التحقيق الذي باشرته المصالح الامنية بهذا الخصوص .

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تعليق واحد

  1. محمود

    في 21:05

    باينا غيكون غتاصبلهم بنتهم وبغاو ياخذون حقهم بيديهم

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