إطلاق النار لتوقيف مجرم روع زوار ساحة جامع الفنا بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

إضطرت عناصر الأمن بساحة جامع الفنا، ليلة الجمعة/ السبت، الى اطلاق رصاصتي تحذيريتين من أجل توقيف شخص في حالة غير طبيعية حاول الاعتداء على مواطنين وتعريضهم للخطر بالساحة التاريخية.

وذكرت مصادر محلية ،أن الظنين أشهر سلاح أبيض من الحجم الكبير بعرصة البيلك حيث إعتدى على شخص قبل أن يتوجه وسط ساحة جامع الفنا مما دفع عناصر الأمن إلى التدخل على وجه السرعة من أجل توقيفه مما اضطروا معه إلى إطلاق رصاصة تحذيرية.

وإلى ذلك، تم اقتياد الموقوف إلى مقر الدائرة الامنية الخامسة بساحة جامع الفنا من أجل تحرير محضر اعتقاله قبل احالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش قصد تعميق البحث معه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضه امام النيابة العامة المختصة بمراكش.

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