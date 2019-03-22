جريمة إغتصاب ” أطفال نزلاء ” تهز مؤسسة خيرية بالبيضاء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أمر الوكيل العام بإستئنافية البيضاء، بإيداع شخص ثلاثيني متهم بهتك عرض قاصرين بالعنف، جلهم نزلاء بالخيرية الاسلامية البرنوصي، سجن عكاشة بعد إحالة ملفه على قاضي التحقيق بنفس المحكمة.

وكانت مصالح الامن بالبرنوصي، قد أوقفت المتهم ، مباشرة بعد توصلها بشكاية من مسؤولي المؤسسة الخيرية، والاستماع لشهادة طفل قاصر من النزلاء بعدما كشف للمحققين عن تعرضه اكثر من مرة للاعتداء الجنسي من طرف شاب وهو نزيل سابق بنفس المؤسسة بالبرنوصي

وسرد الطفل تفاصيل اغتصابه وهتك عرضه بالعنف كما صرح ان عدد من اطفال قاصرين وعددهم اكثر من ثمانية يتعرضون لاغتصاب تحت التهديد بالقتل وترهيبهم من قبل المتهم إذا افشوا سره، وببراءة الاطفال سرد الطفل للمحقيقين كل التفاصيل حيث كان يختار المتهم وهو من مواليد 1982 بعض الاطفال من مواليد 2005 .2006 بالليل ويطلب منهما التبضع له ويغريهما بالمال وعند قدوم قاصرين لكوخه المتواجد داخل الخيرية الاسلامية لتسليمه ماطلبه منهم يجبرهم تحت التهديد بنزع ملابسهم كاملة وهتك عرضهم .

وبعد الاستماع الى مسؤولي الخيرية، كشفوا ان المتهم كان نزيل سابق بالخيرية وكان عدوانيا وسبق ان تورط بعدة قضايا عوقب بموجبها بالسجن وبعد بلوغه سن الرشد رفض مغادرة الخيرية متحديا الكل وكان يمارس بطشه على مسؤولي وموظفي الخيرية وبعد عدة شكايات اقترح المتهم اخلاء غرفته بالمؤسسة مقابل سماح له بالبناء كوخ عشوائي داخل الخيرية ليستقر بداخلها ومقابل ايضا مساعدة المسؤولي وموظفي الخيرية في بعض الاشعال واعمال كما ان المتهم عمد الى استدراج اطفال قاصرين لكوخه مشتغل الظلام واشجار داخل الخيرية.

وتم ايقاف المتهم واستقدامه على دائرة امنية فنكر المنسوب اليه وبمواجهته بالطفل اعترف بالمنسوب اليه وعند استكمال بحث والتحقيق تمت احالته على المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من اجل جناية هتك عرض قاصرين بالعنف في انتظار مثوله امام قاضي التحقيق .

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