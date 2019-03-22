صادم: العثور على جثة سيدة بحفرة لتمرير قناة تصريف مياه الأمطار بتارودانت

محمد ضباش - هبة بريس

عثر صباح اليوم الجمعة 22 مارس 2019 على جثة سيدة في الثلاثينيات من عمرها بمنطقة السهب بحي الشنينات أولاد تايمة اقليم تارودانت، وذلك في قعر حفرة لتمرير قناة تصريف مياه الأمطار خلفتها أشغال مشروع حماية أولاد تايمة من الفيضانات التي يشرف عليها المجلس الجماعي بأولاد تايمة.

وحسب مصادر محلية فالهالكة (م ,أ) متزوجة وأم لثلاثة أطفال وكانت تعاني من اضطرابات نفسية وعصبية، وقد اختفت عن بيت عائلتها بحي الشنينات منذ يوم الأربعاء الماضي بعدما تناولت حوالي 30 حبة من الأدوية العصبية قبل أن يتم العثور عليها جثة هامدة صباح اليوم، كما أضافت ذات المصادر أن الهالكة سبق لها القيام بمحاولة انتحار خلال شهر أبريل من سنة 2017 بعد سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها الكائنة بسهب الشنينات مما تسبب لها في جروح خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى المحلي بأولاد تايمة قصد تلقي الإسعافات الضرورية.

هذا وفور توصلها بالنبأ، هرعت عناصر السلطة المحلية والأمن الوطني والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بأولاد تايمة، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المأساوي

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0