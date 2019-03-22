تاوريرت… مشاريع تنموية تعرف النور في مجال الشباب والرياضة

هبة بريس : وجدة

في اطار المجهودات المبذولة من طرف السلطة الاقليمية بتاوريرت لاجل النهوض بقطاع الرياضة و الشباب و تبعا لاجتماع يوم 11يناير 2019 المنعقد بمقر عمالة اقليم تاوريرت برئاسة كل من وزير الشباب و الرياضة و عامل الاقليم، و تفعيلا للالتزامات التي تم التعهد بها خلال الاجتماع المذكور، تم توقيع اتفاقية شراكة بتاريـخ فاتح مارس الجاري بين وزارة الشباب و الرياضــــة و السلطة الاقليمية لتاوريرت بغلاف مالي قدره 83 مليون درهم موزعة على ثلاثة سنوات و تهم :

– احداث مسبحين مغطيين بغلاف مالي قدره 12 ملين درهم لكل واحد منهما.

– احداث مركز صيفي بغلاف مالي قدره 15 مليون درهم.

– تهيئة 5 ملاعب رياضية بغلاف مالي قدره 36 مليون درهم.

– احداث مركب سوسيو رياضي ب 5 مليون درهم.

– احداث دار الشباب ب 3 مليون درهم.

بالإضافة الى اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز 18 ملعب للقرب بغلاف مالي قدره 13.5 مليون درهم, حيث يقدر المبلغ الاجمالي لما سيتم استثماره في هذه المشاريع بالقطاع الرياضي بإقليم تاوريرت 96,5 مليون درهم دون احتساب مبلغ العقار الذي سيحتضن هذه المشاريع المهيكلة والتي يعرفها الاقليم لأول مرة وستهم جميع الجماعات الترابية التابعة لعمالة اقليم تـاوريرت و البالغ عددها 14.

و تفعيلا لهاتين الاتفاقيتين و تنزيلهما على ارض الواقع تم احداث لجنة تقنية خاصة تسهر على تعبئة الوعاء العقاري لاحتضان هذه المشاريع و اعداد الملفات التقنية و الادارية حتى يتسنى اعطاء انطلاقة الاشغال و انجازها و فق البرنامج الزمني المحدد لها (2019-2021).

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