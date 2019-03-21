أمن أكادير يعتقل قرصان الحسابات البنكية

أحمد وزروتي: هبة بريس

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، أول أمس الثلاثاء 19 مارس، شخصا يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بقرصنة حسابات بنكية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث، حسب مصادر هبة بريس، إلى قيام المشتبه فيه، وهو طالب جامعي، باختراق الحسابات البنكية لمجموعة من الأشخاص وإجراء تحويلات مالية إلكترونية منها أو استغلالها لاقتناء سلع وأداء خدمات عبر الأنترنيت.

وقد مكنت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من حجز معدات تقنية وهواتف نقالة يشتبه في استعمالها في ارتكاب أفعاله الإجرامية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الاجرامية المنسوبة إليه.

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