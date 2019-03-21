جريمة بشعة تهز تارودانت .. شاب يقتل “عشيق” والدته

محمد ضباش - هبة بريس

اهتز حي الشنينات بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت، مساء الأربعاء 20 مارس 2019 مباشرة بعد صلاة العشاء، على وقع جريمة قتل، وصفت بالبشعة، راح ضحيتها رجل في عقده الخامس.

وحسب مصادر محلية، فالضحية من مواليد 1966، كان يتردد لسنوات عديدة على منزل أم الجاني إلى درجة أن الجيران اعتقدوا انه زوجها، الأمر الذي خلق عند الجاني ذو 23 سنة تعقيدا نفسيا وشكوكا أو ربما تأكيدات حول وجود علاقة غرامية بين والدته والضحية، مما دفعه إلى التفكير في الانتقام بدعوى الدفاع عن الشرف، قبل أن يقوم مساء اليوم بعد نقاش حاد بمهاجمة الرجل الخمسيني داخل المنزل والانهيال عليه بواسطة عصا، قبل أن يوجه له طعنات متتالية على مستوى القلب ومختلف أنحاء جسده بواسطة سكين من الحجم الكبير محدثا له جروحا بليغة كانت سببا في وفاته.

هذا وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الأمن الوطني و السلطات المحلية و الوقاية المدنية لمسرح الجريمة، ليتبين أن الضحية قد فارق الحياة، فيما سلم الجاني نفسه للسلطات الأمنية حيث تم اقتياده إلى مقر مفوضية الشرطة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم نقل جثمان الضحية لمستودع الأموات.

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