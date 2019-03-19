اشتعال نيران في طائرة بمطار طهران

نُشر بتاريخ :  2019-03-19 - 19:47
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هبة بريس ـ وكالات

أكد رئيس منظمة الطوارئ في طهران بيمان صابريان أن النيران اشتعلت في إحدى الطائرات بمطار مهرآباد في طهران.

ونقلت وكالة “فارس” عن المسؤول قوله إن الطائرة كان على متنها نحو 100 راكب، تم إجلاء جميعهم، وتعمل هيئات الطوارئ على إخماد الحريق.

وأضاف أن الحادث، الذي وقع عند الساعة التاسعة مساء بالوقيت المحلي، لم يؤد إلى إصابات. ووصلت إلى المكان 10 سيارات إسعاف.

وأفاد مراسلنا بأن الطائرة من طراز “فوكر 100″، وهي تابعة لشركة “هما” للطيران. واندلع الحريق فيها بسبب هبوط الطائرة بعد عدم فتح عجلاتها.

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