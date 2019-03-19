أمن مراكش يوقف 14 شخصا داخل شقة معدة للدعارة

نُشر بتاريخ :  2019-03-19 - 16:05
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ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت مصالح الامن التابعة لولاية امن مراكش، قبل قليل من زوال اليوم من مداهمة شقة معدة للدعارة بشارع مولاي عبد الله، وتوقيف 14 “لكوبل”.

وجاءت المداهمة عقب توالي الشكايات التي توصلت بها ولاية الامن، قادت الى اعتقال 7 مومسات و7شبان في وضعيات مخلة بالاضافة الى مستخدمة بالاستقبال بذات الاقامة.

والى ذلك، تم اقتياد الموقوفين الى مقر الدائرة 14 بحي اسيل لتحرير محاضر الاعتقال قبل وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار احالتهم على انظار النيابة العامة.

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