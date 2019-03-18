مجلس أبو ظبي يؤجل”كلاسيكو” المغرب

هبة سبور – شفيق عنوري

أجل مجلس أبو ظبي الرياضي، اليوم الإثنين، “كلاسيكو” المغرب، بين الوداد والرجاء، والذي كان مقررا إقامته على أرضية ملعب “استاد محمد بن زايد”، إلى وقت لاحق.

وأعلن مجلس أبو ظبي، في بيان له، أن تأجيل المباراة المرتقبة جاء بناء على طلب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى جانب الوداد والرجاء، نظرا لكون الموعد المقرر يتزامن مع معسكر “الأسود” للقاءي مالاوي والأرجنتين.

وأوضح المجلس أنه سيتم تحديد موعد جديد للمباراة يرضي جميع الأطراف، في وقت لاحق.

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