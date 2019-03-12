درك سرية سطات يطيح بعصابة الكنوز ويحجز أجهزة متطورة

محمد منفلوطي_ هبة برس

علمت هبة بريس من مصادر عليمة ان عناصر الدرك الملكي بمركز رأس العين بتنسيق مع قائد سرية الدرك الملكي بسطات، تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص وحجز أجهزة متطورة من المرجح أن كانت تستعمل في استخراج الكنوز.

هذا وتم اعتقال المشتبه بهم الثـــــلاثة بناء على معلومات توصلت بها عناصر الدرك الملكي تفيد باشتباه الموقوفين في محاولة الحفر والتنقيب على الكنوز بالقرب من ضريح بتراب منطقة تابعة لمنطقة سيدي حجاج التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات، بعد أن تم اكتشافهم من قبل ساكنة المنطقة، الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تسارع الزمن لإخبار السلطات المحلية والدرك الملكي اللتان انتقلتا الى عين المكان حيث تم تطويق المنطقة واعتقال المشتبه بهم وحجز بعض الأجهزة التكنولوجية المتطورة التي تستغل في التنقيب على المعادن، لتجري عملية اقتياد الموقوفين الثلاثة إلى مركز الدرك الملكي ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث والاستماع الى اقوالهم في محضر قانوني، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة الى حين عرضهم امام أنظار العدالة لمحاكمتهم وفق المنسوب إليهم.

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