الخميسات .. ضابط شرطة يطلق الرصاص لتوقيف مجرم خطير

هبة بريس

اضطر ضابط شرطة ممتاز يعمل بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، مساء أمس الاثنين، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، وذلك في مواجهة شخص من ذوي السوابق القضائية، هاجم عناصر الشرطة بواسطة سلاح أبيض عبارة عن سيف وكلب من فصيلة خطيرة.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن دورية أمنية كانت قد تدخلت لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عليه على الصعيد الوطني من أجل ترويج الأقراص الطبية المخدرة، قبل أن يهاجم شقيقه عناصر الأمن في محاولة لتخليصه، الأمر الذي اضطر موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، مكنت من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء، وذلك بعد حجز السلاح الأبيض والسيطرة على الكلب المستعمل خلاله.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، وضع المشتبه فيه الرئيسي، الذي ضبطت بحوزته لحظة توقيفه كمية من الأقراص الطبية المخدرة المعدة للترويح، تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما لا تزال التحريات جارية لتوقيف شقيقه الذي تمكن من الفرار.

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