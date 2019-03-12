كارتيرون: أشعر بارتياح كبير بعد تطور مستوى الرجاء

هبة سبور – شفيق عنوري

عبر الفرنسي باتريس كارتيرون، عن ارتياحه الكبير بعد تطور مستوى الرجاء، بالرغم من اقتراب الفريق من توديع مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية، “أنا مرتاح بعد التحسن والتطور في المستوى، لقد وجدنا الأسلوب المناسب لنا خلال مباراة الحسنية”.

وأضاف كارتيرون، أن الفريق سيقاتل من أجل الفوز بميدان أتوهو الكونغولي وانتظار تعثر الحسنية أمام بركان للتأهل لربع نهائي كأس “الكاف”.

ويحتل الرجاء المركز الأخير في المجموعة، برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن حسنية أكادير الثالث وأوتوهو الثاني، فيما يبتعد نهضة بركان في صدارة الترتيب ب11 نقطة.

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