خاص .. هذه صورة المتهم بإطلاق الرصاص على مواطنين بكلميم

لبنى أبروك - هبة بريس

توصلت هبة بريس من مصدر مطلع بصورة الشخص المتهم بإطلاق الرصاص من بندقية صيد على مواطنين، مساء الاثنين، باقليم كلميم.

وحسب ذات المصدر، فالأمر يتعلق بشخص فالاربعينات من عمره، كان مقيما بالديار الهولندية قبل أن يحل بالمغرب قبل مدة .

وأضاف ذات المصدر، أن المعني بالأمر، مصاب باضطرابات عقلية ونفسية، دفعته الى ارتكاب جريمته الى سجلت إصابة عدد من الضحايا ووفاة شخص واحد الى حدود الساعة.

ومن ضمن الضحايا، الذي وصل عددهم ل11 شخصا، موظف أمن برتبة عميد شرطة وعون سلطة وامرأة وأخرون.

وتم نقل الضحايا الى المستشفى الجهوي بكلميم لتلقي العلاجات اللازمة، في حين اعتقلت المصالح الأمنية المتهم بعد اصابته على مستوى كاحله واقتادته للتحقيق معه.

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