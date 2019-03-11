ذبح من الوريد الى الوريد وقطع عضوه التناسلي .. العثور على جثة متشرد بآسفي

هبة بريس

اهتزت جماعة “الغيات” بإقليم أسفي، يوم أمس الأحد، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها شخص متشرد يعاني من مرض عقلي.

تفاصيل الواقعة، حسب مصادر محلية، تعود الى عثور الساكنة على جثة المتشرد عليها آثار التعذيب والتنكيل.

وأضافت ذات المصادر، أن الهالك الذي كان يعاني خللا عقليا، ذبح من الوريد الى الوريد، كما قطع عضوه التناسلي بشكل بشع.

وفور علمها بالواقعة، حلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي التي نقلت جثة الهالك الى مستودع الأموات كما فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات وظروف الحادث.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0