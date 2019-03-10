التلفزيون الرسمي: لا وجود لناجين في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية

هبة بريس ـ و م ع

قال التلفزيون الرسمي في إثيوبيا، إنه “لا وجود لناجين” في حادث تحطم طائرة من طراز “بوينغ 737” تابعة للخطوط الإثيبوبية، صباح اليوم الأحد، أثناء رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي كانت تقل 157 شخصا.

وأكد التلفزيون الرسمي، نقلا عن مصدر بالشركة الجوية، أنه “لا وجود لناجين في حادث الطائرة التي كانت تقل مسافرين ينحدرون من 33 بلدا مختلفا”.

وكانت الخطوط الإثيوبية قد أكدت في بيان لها، بأن الرحلة المقررة “إي تي-302” من أديس أبابا إلى نيروبي “تعرضت لحادث اليوم”.

وقال مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد على تويتر “نود تقديم أصدق التعازي لعائلات الذين فقدوا أحباءهم على طائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الإثيوبية على متن الرحلة المقررة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح”.

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