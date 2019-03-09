ألحقوا أضرارا ب20 سيارة .. أمن سلا يوقف 4 أشخاص

هبة بريس

صورة تعبيرية

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، في حدود الساعة الرابعة والنصف من صباح اليوم السبت، من توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و39 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم كانوا قد تسببوا في تكسير الواقيات الزجاجية وإلحاق أضرار مادية بحوالي 20 سيارة خاصة، كانت مستوقفة ليلا بالشارع العام على مستوى حي بطانة بمدينة سلا، وذلك نتيجة حالة التخدير المتقدمة التي كانوا عليها، وهو ما استدعى تدخل عناصر الأمن الوطني وتوقيف جميع المشتبه فيهم المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.

وحسب البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بالأشخاص المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن خلفيات وملابسات هذه القضية، وتحديد دوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1