إنقلاب شاحنة ب ” فم الجرانة ” يتسبب في اختناق

نُشر بتاريخ :  2019-03-09 - 13:39
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” ان حادثة سير لشاحنة تحمل بضائع كانت في اتجاه احدى الدول الافريقية، قد انقلبت في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت 9 مارس الجاري، على مستوى الطريق السيار مراكش – أكادير، بمنطقة ” فم الجرانة” باقليم ايمنتانوت.

الحادثة لم تخلف خسائر في الارواح، لكن مقابل ذلك تسببت في ازدحام كبير في حركة السير على الطريق السيار في اتجاه أكادير، قالت مصادرنا ان طوابير من السيارات والشاحنات توقفت أزيد من أربعة ساعات، قبل ان تتدخل مصالح الطريق السيار والدرك لتغيير اتجاه حركة السير في اتجاه الطريق الوطنية رقم 8.

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