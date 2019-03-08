سناء بنونة.. المصممة التي أوصلت القفطان المغربي لقصور الملوك و الأمراء

هبة بريس – الدار البيضاء

بمناسبة اليوم العالمي للنساء و الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة ، نحتفي في هبة بريس كما في كل بقاع العالم بنساء وطننا ، نساء صنعن الحدث ، أبهرن العالم ، شكلن الاسثتناء ، نحتن لذواتهن أسماء بمداد من فخر و اعتزاز في سجلات التاريخ ، بعيدا عن التفاهة و الابتذال ، فاستحقين منا على الأقل كلمة ثناء و تقدير.

من بين هؤلاء النساء ، المتألقات المتميزات ، نذكر سناء بنونة المصممة المغربية الشهيرة و التي تعتبر “ماركتها” و تصاميمها المتعلقة بالقفاطين المغربية الأصيلة من بين الأشهر و الأرقى عالميا.

في رواق عرض مصمم بعناية فائقة بقلب منطقة المعاريف بالدار البيضاء ، و بالضبط ب “توين سانتر” الذي يعتبر مركزا لعرض أخر صيحات الموضة ، تعرض سناء بنونة أخر صيحات التصاميم في عالم القفاطين و الملابس التقليدية الراقية.

المصممة سناء بنونة و التي تحرص أشد الحرص على الابتكار و التجديد في عالم القفطان من خلال لمستها الخاصة و رؤيتها الفنية المبتكرة ، حيث أن تصاميمها تحظى بإقبال كبير من لدن شخصيات شهيرة ، بل إن عددا من الأميرات و سيدات الأعمال و ثلة من نساء الطبقة الراقية في دول كفرنسا و سويسرا و ألمانيا و الولايات المتحدة و غيرهم يتهافتون على اقتناء أخر تصاميم المبدعة المغربية سناء بنونة.

المصممة سناء سليلة أسرة بنونة العريقة ، و التي لها مساهمات وازنة و قيمة في العديد من التظاهرات و الملتقيات العالمية تحرص دائما على الترويج للقفطان المغربي بشكل مميز ، حيث تعتبر من بين أشهر المصممات اللواتي نلن ثقة عشاق القفطان المغربي ، بل يصفها عدد من متتبعي المجال بأنها واحدة ممن أوصلن القفطان المغربي للعالمية و لقصور الملوك و الأمراء بعدما ارتدت تصاميمها شخصيات مشهورة.

و تستعد المصممة العالمية سناء بنونة في الأيام القليلة المقبلة لإطلاق مجموعة تصاميم راقية جديدة في عالم القفطان بعدد من دول العالم، منها مجموعة خاصة موجهة للمشاهير و الشخصيات المرموقة لتصبح المصممة سناء بنونة سفيرة للقفطان المغربي في عواصم العالم، و بذلك استحقت أن تكون ضيفة على منبرنا في مناسبة نتمنى أن تدخل على كل نساء الوطن بالصحة و العافية و الراحة و التألق و مزيد من النجاحات.

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