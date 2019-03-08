الداخلة .. تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف

هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، الأربعاء، من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 23 و26 سنة، ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه جرى توقيف المشتبه فيهم، وهم جميعا من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، بناء على نتائج الأبحاث التي أعقبت توصل مصالح الأمن بمعطيات حول نشاطهم الإجرامي المتمثل في تعريض الضحايا لسرقة متعلقاتهم الشخصية تحت التهديد باستعمال العنف.

وأضافت المديرية أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء، فضلا عن ملابس ومعدات معلوماتية وهواتف نقالة متحصلة من عمليات السرقة المقترفة.

وقد تم وضع المشتبه فيهم، يورد البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث لتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي

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