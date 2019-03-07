هند العشابي تغادر السجن ومحاميها يكشف تفاصيل القضية

هبة بريس - الرباط

غادرت سيدة الأعمال المغربية، هند العشابي، يوم أمس الأربعاء، السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، بعد اعتقالها بتهمة اصادار شيك بدون رصيد قيمته 42 مليون درهم .

وفي هذا الصدد، كشف محامي العشابي في بلاغ له، أن “الأمر يتعلق بشيك مسحوب عن شركة المعنية بالأمر ومؤرخ في 13 يوليوز 2016 بمبلغ 42 مليون درهم وقعته هند العشابي على بياض وسلمته لزوجها بناني محسن كريم، وذلك قصد تسيير أمور تتعلق بالشركة”.

وأضاف ذات البلاغ، أن “العشابي كانت قد وضعت مولودها حديثا وكانت كثيرة التنقل بين الدار البيضاء والرباط بخصوص شكاية كانت موضوعة لدى النيابة العامة”، قبل أن يقدم زوجها الشيك المذكور الى الأمن ويتم اعتقالها.

وبعد مساعي حثيثة، يضيف ذات البلاغ، دفعت العشابي قيمة الشيك وتقدمت بطلب للمحكمة بتمتيعها بالسراح المؤقت وهو ما تم، مشيرا الى أن المعنية بالامر رفعت شكاية ضد زوجها بتهمة خيانة توقيع على بياض.

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