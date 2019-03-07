أكادير.. حجز أزيد من 430 كيلوغرام من المخدرات في عملية أمنية‎

أحمد وزروتي – هبة بريس

اعترضت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح أول أمس الثلاثاء 05 مارس الجاري،سيارة خفيفة على متنها كمية مهمة من المواد المخدرة.

وجرى توقيف السيارة المكتراة بالقرب من السد القضائي المنصب بمنطقة “تيليلا” بمدخل مدينة أكادير، حيث أسفرت عملية تفتيشها عن حجز 431 كيلوغرام من مخدر الشيرا، فضلا عن 1500 غرام من مادة طابا و1200 غارم من مسحوق الكيف.

وفي المقابل، تواصل فرق الشرطة القضائية تحريات وأبحاثا ميدانية مكثفة لتوقيف المشتبه فيهما اللذين كانا على متن السيارة بعد أن تمكنا من الفرار، وذلك بعد أن تم تحديد هويتهما بشكل كامل.

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