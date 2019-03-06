عاجل: العثور على رضيع ميت وسط حاوية للازبال بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان مجموعة من المواطنين عثروا قبل قليل من مساء اليوم على جثة رضيع حديث الولادة وسط حاوية للازبال قرب المحكمة الابتدائية بحي باب دكالة.

وتم اكتشاف جثة الرضيع التي كانت ملفوفة داخل قماش من توب جثة هامدة وسط الحاوية بالقرب من المحكمة الابتدائية.

وقام المواطنون بإبلاغ العناصر الأمنية والسلطة المحلية، وحلت بعدها إلى عين المكان عناصر من الشرطة العلمية، والقضاية وتم فتح تحقيق مفصل في الواقعة، فيما تم نقل الرضيع لمستودع الأموات من أجل اخضاعه لعملية التشريح.

ورجحت نفس المصادر، أن التخلص من الرضيع يمكن جاء عن طريق علاقة غير شرعية، أفضت إلى رغبة والديه في التخلص منه عن طريق رميه.

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