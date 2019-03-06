تارودانت: درك الكردان يعتقل متهمين ويحجز شاحنة محملة بالرمال المسروقة

محمد ضباش - هبة بريس

ألقت عناصر الدرك الملكي بسبت الكردان، التابعة لسرية الدرك الملكي بتارودانت، في الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء 6 مارس 2019، القبض على متهمين متلبسين بسرقة رمال من أحد المقالع، بين دواري أولاد محلة وأولاد كروم، التابعين لجماعة مشرع العين، بإقليم تارودانت.

وحسب مصادر محلية، فقد تم حجز شاحنة محملة بكمية كبيرة من الرمال المسروقة، فيما تم توقيف سائق الشاحنة، إضافة إلى أحد العمال، وتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن التحقيق الذي تباشره النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت.

هذا وأضافت ذات المصادر، أن شخصا ثالثا كان برفقة الموقوفين، إلا انه تمكن من الفرار خلال عملية المداهمة التي باشرها عناصر الدرك الملكي، غير أن التحقيق والبحث مع المتهمين كفيل بتحديد هويته وإيقافه.

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