حجز 18 كيلوغراما من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة المراقبة المشتركة بين الأمن الوطني والجمارك بمعبر باب سبتة، صباح أمس الثلاثاء، من حجز 18 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر جمركي لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن عناصر فرقة المراقبة المشتركة عثرت على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة بعناية في تجاويف معدة على مستوى واقي الصدمات والجزء الخلفي من هيكل سيارة خفيفة كانت في طريقها لمغادرة التراب الوطني.

وأضاف المصدر نفسه أنه تمت إحالة سائق السيارة، مغربي الجنسية، على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان لاستكمال التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0