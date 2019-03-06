لقجع يتصل بالزيات على خلفية “الكارثة التحكيمية”

هبة سبور – شفيق عنوري

اتصل فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بجواد الزيات، رئيس نادي الرجاء الرياضي، على خلفية المباراة التي جمعت بين نهضة بركان و”النسر الأخضر”، برسم الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي شهدت جدلا تحكيميا واسعا.

وعبر لقجع، عن تضامنه الكامل مع الرجاء، بسبب ما لحقه من ظلم تحكيمي من قبل الكاميروني أنتوان إيفا، الذي أدار اللقاء الذي جرت أطواره على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان.

وأكد لقجع للزيات، أنه يتابع ملف تقدم الرجاء بشكوى للاتحاد الإفريقي عن قرب، وذلك من باب حماية الأندية المغربية.

ويسعى لقجع، منذ توليه مهمة رئاسة الجامعة، إلى توفير الدعم اللازم للأندية المغربية التي تمثل كرة القدم الوطنية في الساحة الإفريقية.

وسبق للقجع أن دعم الرجاء ووقف جبه في عدة مناسبات سابقة، آخرها الموسم الماضي، والذي كلل بعودة “النسر البيضاوي” لمنصات التتويج الإفريقية بعد غياب دام ل15 سنة.

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