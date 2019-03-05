مكناس .. ضابط شرطة يضطر لإشهار سلاحه لتوقيف شخصين من ذوي السوابق

هبة بريس

اضطر ضابط شرطة يعمل بفرقة الأبحاث والتدخلات بولاية أمن مكناس لإشهار سلاحه الوظيفي دون استخدامه، مساء أمس الاثنين، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخصين، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن فرقة أمنية كانت قد أوقفت المشتبه فيهما على مستوى حي سيدي بابا بمدينة مكناس، وهما في حالة تلبس بحيازة أقراص مهلوسة وكمية من مخدر الشيرا معدة للترويج، غير أن شقيق أحد المشتبه فيهما حاول عرقلة إجراءات الضبط والتوقيف مستعملا سيفا من الحجم الكبير ومصحوبا بعدد من الأشخاص، وهو ما اضطر ضابطا للشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني، حسب المصدر ذاته، عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم المشتبه بهما في ترويج المخدرات وشقيق أحدهما وشخص رابع كان يتولى بدوره التحريض على استخدام العنف ضد موظفي الشرطة، قبل أن يتم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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