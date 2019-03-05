خطير .. ملثمون يهاجمون سكان الساحل بتزنيت ويختطفون شابا‎

نُشر بتاريخ :  2019-03-05 - 14:05
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أحمد وزروتي: هبة بريس

أفادت مصادر مطلعة أن ملثمون على متن سيارات رباعية الدفع، قاموا أمس الاثنين بمهاجمة بعض من ساكنة مركز أربعاء الساحل التابع ترابيا لاقليم تزنيت.

وحسب مصادر هبة بريس من عين المكان، فقد هاجم البعض من الرعاة الرحل، وعددهم خمسة حسب مصادرنا، مجموعة من الشباب المنتمي لدوار “إدعدي” أثناء استطلاعهم ومعاينتهم لممتلكاتهم بالمنطقة، حيث أسفر الهجوم حسب مصادرنا على احتجاز أحد الشبان من طرف الرعاة الملثمين.

هذا ولم تؤكد مصادر هبة بريس إلى حدود الساعة خبر إطلاق سراحه، خصوصا وأن السلطات المحلية والدرك الملكي دخلا على خط الواقعة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بجماعة الساحل راسلت عامل إقليم تیزنیت بخصوص الرعي الجائر و اعتداءات الرحل على أراضیھم الفلاحية.

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