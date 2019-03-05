الكشف عن موعد إعلان قائمة المنتخب الأولمبي لمباراة الكونغو

Mark Wotte, Southampton manager (Photo by Daniel Hambury - EMPICS/PA Images via Getty Images)
نُشر بتاريخ :  2019-03-05 - 08:42
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة سبور – شفيق عنوري

كشف الهولندي مارك فوت، مدرب المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة، عن موعد إعلان قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراتي الكونغو الديمقراطية، في ال20 وال24 من مارس الجاري، برسم تصفيات كأس الأمم الإفريقية، المؤهلة بدورها لأولمبياد طوكيو 2020.

وسيتم إعلان قائمة اللاعبين الأولمبيين الذين سيخوضون مباراة الكونغو، يوم الجمعة المقبل، ال15 من مارس الجاري.

وستتوجه بعثة الأشبال إلى الكونغو، عبر طائرة خاصةن قبل يومين عن موعد المباراة المرتقبة.

يشار إلى أن مارك فوت، سيسافر إلى هولندا لحضور جنازة والده، قبل أن يعود بداية الأسبوع المقبل، لبداية الاستعداد لمواجهة الكونغو.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

تحكيم تونسي لمباراة الرجاء وحسنية أكادير في كأس “الكاف”

هبة سبور إختارت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طاقم تحكيم تونسي لمباراة حسنية أكادير وا…