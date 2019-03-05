الكشف عن موعد إعلان قائمة المنتخب الأولمبي لمباراة الكونغو

هبة سبور – شفيق عنوري

كشف الهولندي مارك فوت، مدرب المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة، عن موعد إعلان قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراتي الكونغو الديمقراطية، في ال20 وال24 من مارس الجاري، برسم تصفيات كأس الأمم الإفريقية، المؤهلة بدورها لأولمبياد طوكيو 2020.

وسيتم إعلان قائمة اللاعبين الأولمبيين الذين سيخوضون مباراة الكونغو، يوم الجمعة المقبل، ال15 من مارس الجاري.

وستتوجه بعثة الأشبال إلى الكونغو، عبر طائرة خاصةن قبل يومين عن موعد المباراة المرتقبة.

يشار إلى أن مارك فوت، سيسافر إلى هولندا لحضور جنازة والده، قبل أن يعود بداية الأسبوع المقبل، لبداية الاستعداد لمواجهة الكونغو.

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