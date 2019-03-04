شرطة صفرو تضع حدا لمصنف خطر

ع محياوي ـ هبة بريس

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة صفرو مرفقين برئيسهم المحنك في الميدان ، الخميس الماضي، في عملية نوعية، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة .

المشتبه به تم إيقافه نتيجة بحث ميداني دقيق، أسفر عن تحديد مكان اختبائه، بعدما توارى عن الأنظار بعد الاشتباه في تورطه في تجارة المخدرات ، السرقات ، الاغتصاب.

الشخص الموقوف وحسب صدر لـ ” هبة بريس ” ، حجزت بحوزته كمية من مخدر الشيرا ، كما أسفر تنقيط هويته عن كونه موضوع عدة مذكرات بحث وطنية.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالموقوف لحظة إيقافه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه في المنسوب إليه تحت إشراف النيابة العامة المختصة و تم تقديمه للعدالة لتقول كلمتها في حقه في تجارة المخدرات و السرقات و ستتم إحالته على استئنافية فاس في ملف الاغتصاب .

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