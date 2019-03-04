عاجل : اندلاع حريق بالحي الصناعي ايت ملول ( صور)

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شب حريق مهول بعد قليل من مساء اليوم الاثنين 4 مارس الجاري ، بالحي الصناعي أيت ملول انزكان، استدعى انتقال عناصر ثكنة الوقاية المدنية ورجال الامن الوطني وممثلو السلطة المحلية الى مكان الحريق.

وقالت مصادر من عين المكان، ان الحريق الذي تجهل اسباب اندلاعه خلف خسائر مادية جسيمة دون تسجيل خسائر في الارواح، واشارت بهذا الخصوص مصادرنا أن ثلاث سيارات احرقت بالكامل.

و لازال الاطفائيون يحاولون اخماد الحريق الذي انتشر بسرعة بسبب هبوب الرياح، في محاولة للتصدي له قبل وصوله لوحدات صناعية قريبة من مكان الحادث.